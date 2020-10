‘Roze’ Almeida is misschien niet eens het grootste gevaar voor Kelderman

Door Pim Bijl



Zelden was een rustdag in een grote ronde zo spannend als die van vandaag. Het kan niet anders of Wilco Kelderman zal de resultaten van de vandaag af te nemen coronatests angstvallig afwachten. Vorige week laaide de discussie over het wel of niet doorgaan van de Giro hevig op, nadat Mitchelton-Scott (met na Simon Yates ook vier positieve stafleden) en Jumbo (Steven Kruijswijk) naar huis vertrokken.



Bij een nieuwe reeks positieve gevallen in het peloton wordt onherroepelijk opnieuw de vraag gesteld of doorkoersen wel verantwoord is. Het maakt dat óók vandaag en morgenochtend bepalend zijn voor een eindzege van Kelderman, want daar lijkt hij hard naar op weg te zijn.