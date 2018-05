Sam Oomen soms jaloers op Tom Dumoulin

De Brabantse wielrenner van Team Sunweb hoopt dat zijn ploeggenoot de titel in de Giro kan prolongeren. ,,We gaan er alles uithalen wat erin zit'', zei Oomen op de rustdag tegen Omroep Brabant. ,,Maar we moeten ook reëel zijn. Simon Yates is bergop een stapje beter dan de rest. En er komt nog veel klimwerk aan. Het gaat een lastige opgave worden. Ik heb er wel vertrouwen in dat we er dichtbij kunnen komen.''



Oomen is vol lof over Dumoulin. ,,Ik kende hem vooral van het trainen, had niet veel met hem gekoerst. Ik zie nu met eigen ogen wat er allemaal op hem af komt. Het is vooral bewondering, maar soms ben ik ook jaloers. Zeker. Als je kijkt naar die proloog in Jeruzalem. Dat is één van de mooiste dingen. Heel de wereld verwacht het en je doet het. Dat is bewonderenswaardig", blikte de 'meesterknecht' terug op de indrukwekkende zege van Dumoulin in de individuele tijdrit.