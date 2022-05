Sprinters aan zet in vlakke derde etappe Giro d’Italia, Mathieu van der Poel weer in roze trui

Mathieu van der Poel verdedigde gisteren zijn roze leiderstrui met succes en start dus ook de laatste rit in Boedapest in de maglia rosa . De Nederlander van Alpecin-Fenix gaat ervan uit dat vandaag een sprintetappe volgt en dat hij daarin zijn leiderstrui zal behouden. ,,Ik neem de roze trui mee naar Sicilië en dan zien we wel wat er gebeurt.” Morgen is een rustdag, waarop de renners naar Italië zullen reizen. Daar gaat de Giro dinsdag verder.

Vandaag is het woord dus aan de sprinters, want tijdens de 201 kilometer wacht slechts één beklimming van de vierde categorie. In het algemeen klassement doet Nederland het met vier renners in de top-tien uitstekend, naar snelle mannen is het zoeken. Cees Bol (Team DSM) zal zich willen tonen, want sprintkansen in deze Giro zijn schaars. Hij zal vooral renners als Mark Cavendish, Caleb Ewan, Arnaud Démare, Giacomo Nizzolo en Fernando Gaviria in de gaten houden.