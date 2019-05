Sprinters krijgen een van hun laatste kansen in de Giro

In Novi Ligure brengt de Giro een eerbetoon aan Fausto Coppi. De wielerlegende werd 100 jaar geleden geboren. Hij stierf, nadat hij de laatste jaren van zijn leven in de finishplaats had gewoond, op 40-jarige leeftijd aan de gevolgen van malaria.



In de lange rit vanuit de regio Emilia-Romagna naar Piemonte ligt geen enkele helling. De Italiaan Valerio Conti draagt nog steeds de roze leiderstrui. De Sloveen Primoz Roglic is tweede in het klassement op 1.50. Bauke Mollema is op de twaalfde plaats de hoogst geklasseerde Nederlander.