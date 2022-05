Thymen Arensman grijpt net naast ritzege in loodzware Mortirolo-etappe

GiroThymen Arensman is er net niet in geslaagd om zijn eerste etappe in een grote ronde te winnen. De DSM-renner kwam luttele seconden tekort om Jan Hirt van de winst af te houden. De Nederlanders lieten zich in de zestiende etappe van Salò naar Aprica goed van voren zien.

De 202 kilometer lange etappe met bijna vijfduizend hoogtemeters was een rit voor de berggeiten. Koen Bouwman had als leider van het bergklassement deze etappe met rood omcirkeld in zijn agenda, want op de top van de eerste twee beklimmingen lag een beloning klaar van 40 punten. Na een vroege aanvalspoging van Mathieu van der Poel - die zowaar Mark Cavendish meekreeg - lukte het een grote groep uiteindelijk om echt weg te rijden. Niet alleen Bouwman was bij de les, ook Wilco Kelderman, Arensman, Wout Poels en Pascal Eenkhoorn sprongen mee, al moest Eenkhoorn er al vroeg af.



Andere bekende renners in de kopgroep waren Lennard Kämna, Guillaume Martin, Alejandro Valverde, Simon Yates en Giulio Ciccone. Vooral Ciccone was een gevaarlijke klant in de kopgroep voor Bouwman. De Italiaan kwam als eerste boven op Goletto di Cadino en sprokkelde 40 punten mee, waarmee hij virtueel op 29 punten achterstand kwam te staan. Op de daaropvolgende Mortirolo moest hij zijn inspanningen echter bekopen en liep Bouwman juist weer uit. Ciccone was drie jaar geleden nog de beste in de Mortirolo-etappe en bereikte destijds als eerste de top van de klim.

Samen met Arensman, Poels, Valverde, Hirt, Kämna en Hugh Carthy bereikte Bouwman de top van de Mortirolo en bouwde hij zijn voorsprong in het bergklassement weer uit. Kelderman volgde op meer dan een minuut achterstand met onder anderen Yates.

Volledig scherm Koen Bouwman. © photo: Cor Vos

Poging van Nibali

In de afzink probeerde Vincenzo Nibali zijn concurrenten onder druk te zetten, maar meer dan vijf seconden voorsprong pakte hij niet. Knechten keerden weer terug en door toedoen van Carapaz’ ploeggenoten keerde daarmee ook de rust weer terug. Alle achtervolgers werden vervolgens onder aanvoering van Bahrain-Victorious weer gegrepen. Ook Bouwman, die op een niet-gecategoriseerde klim naar Teglio de rol moest lossen. Kämna had het plan om met een voorsprong aan de laatste klim Santa Cristina te beginnen en versnelde. Met vijftig tellen voorsprong op de groep met Arensman, Valverde, Carthy en Hirt begon hij aan de slotklim. Poels liet zich terugzakken om werk te verrichten voor Landan.

Maar het was juist Landa die op de slotklim ten val kwam door een rare manoeuvre van Pello Bilbao. Veel hinder ondervond hij er niet van, want diezelfde Landa plaatste als eerste klassementsman een aanval en kreeg alleen Carapaz en Hindley met zich mee.

Hirt en Arensman

Ondertussen maakte Arensman de sprong naar Kämna. Even later maakte ook Hirt de aansluiting bij Arensman en reden ze samen naar Kämna toe. Arensman ging erop en erover, maar zijn aanval werd op acht kilometer van het einde gepareerd door Hirt, die zelf stevig doortrok. Arensman had op de versnelling van de Tsjech echter geen antwoord en begon met een achterstand van vijftien seconden aan de laatste vijf kilometers in dalende lijn.

In de kletsnatte afdaling kwam Hirt door krampen en problemen met zijn fiets nog bijna ten val, maar gelukkig voor hem bleef hij overeind en mocht hij na een lange, zware etappe het zegegebaar maken. Drie jaar na zijn tweede plaats in de Mortirolo-etappe achter Ciccone was het nu wel raak voor de 31-jarige renner, die daarmee Intermarché na Biniam Girmay de tweede etappezege bezorgde. Arensman kwam zeven tellen tekort voor zijn eerste zege in een grote ronde.

Op 1.24 minuut won Hindley de sprint van de achtervolgende groep door Carapaz net te verslaan. Valverde en Landa volgden in dezelfde tijd. In het klassement blijft Carapaz leider voor Hindley, al loopt de Australiër door de bonificatieseconden aan de meet wel in en bedraagt de achterstand nog maar drie seconden. Arensman maakt een sprongetje in het klassement en staat nu twaalfde op tien minuten van de leider.

Morgen gaat de Giro - met Bouwman stevig in het blauw - verder met opnieuw een lastige rit van Ponte di Legno naar Lavarone.

Bekijk hieronder alle klassementen.

