Tom Dumoulin wil status bevestigen in Giro

Verder laat de kopman van Team Sunweb het over aan anderen om te bepalen of de keuze voor zo'n bijzondere startlocatie van een grote ronde weloverwogen is. ,,Sport moet volgens mij altijd gescheiden blijven van elke politieke discussie. Maar daar is nu al geen sprake van omdat we in Jeruzalem beginnen. Als het echt niet had gekund, dan zou er internationaal veel meer druk vanuit de politiek zijn gekomen. Blijkbaar is dat niet gebeurd.''

Dumoulin (27) voelt zich goed en klaar voor de eerste grote opdracht van het seizoen. Het voorjaar viel grotendeels in duigen door pech en fysiek ongemak, maar vooral door een 'verkeerde mindset' . ,,Ik was lang niet relaxed genoeg, wilde te graag laten zien hoe hard ik de afgelopen winter heb gewerkt. Als ik bij een koers word aangekondigd als de winnaar van de Giro, dan vind ik dat ik die status moet bevestigen'', aldus Dumoulin, die vanaf vrijdag krijgt te maken met sterke concurrenten, onder wie Chris Froome. De Engelsman is sinds de winter verwikkeld in een salbutamol-affaire die maar niet wordt opgehelderd. ,,Ik ben niet bang om tegen hem te rijden, maar de situatie rond Froome is wel moeilijk en onwenselijk.''

Het aantal koersdagen van Dumoulin voor deze Giro is beperkt gebleven tot twaalf. Zijn laatste optreden was Luik-Bastenaken-Luik. Hoewel hij als gevolg van een hoogtestage net wat scherpte tekort kwam om in de finale mee te zijn, is hij tevreden over de vorm. Hij ziet L-B-L als 'een lekkere laatste prikkel'. ,,Ik heb geen meetpunt nodig om te weten hoe ik ervoor sta. De voorbije tien jaar heb ik me voldoende getest op de fiets. Ik weet wat ik moet doen, ongeacht de opdrachten die me de komende drie weken wachten.''



Na een rondreis door Israël (drie etappes) verkast de karavaan naar Sicilië. Het verblijf op dat eiland wordt besloten met een rit die arriveert op de top van de Etna. Vorig jaar was de voorspelling dat die aankomst direct tot een eerste schifting zou leiden. Dat gebeurde niet, omdat de wind de aanvallers niet in de kaart speelde. ,,Als het deze keer anders is, wordt het meteen een pittige aankomst bergop met verschillen. Al hoeft dat niet meteen heel veel te zeggen over de rest van de Giro.''