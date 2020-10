Ulissi verslaat Sagan na sprintje bergop, Ganna behoudt roze trui

Op negen kilometer van de finish was het avontuur van de vluchters voorbij en dus ging een compact peloton strijden om de dagzege op de slotklim van ruim drie kilometer van vierde categorie. Valerio Conti piloteerde in de laatste kilometer kopman Ulissi, die Luca Wackermann, Mikkel Honoré en Sagan meekreeg. Sagan leek in ideale positie te zitten om de dagzege te pakken, maar in de sprint bergop bleek Ulissi oppermachtig. Sagan en Honoré strandden in het wiel. Voor Ulissi is het al zijn zevende ritzege ooit in de Giro d’Italia. De 31-jarige Italiaan won in 2011, 2014 (twee keer), 2015 en 2016 (twee keer) al eens een rit in de grote ronde van zijn land.



Op vijf seconden van ritwinnaar Ulissi kwam het uitgedunde peloton over de finish. In dat peloton zaten ook Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman én rozetruidrager Ganna, die zo ook morgen in het roze zal rijden.



Morgen wacht de renners een bergrit met aankomst op de Etna. Het is de laatste etappe op Sicilië.