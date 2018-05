Van Poppel lag nog even op kop tijdens een sprint in de stromende regen. ,,Ik dacht, ik ga gewoon. Ik hoopte ze te verrassen", zei hij. ,,De ploeg heeft super voor me gewerkt. Ze namen het initiatief in de finale. Ik denk dat ik ook perfect werd afgezet, maar ik werd toch geklopt."

,,Dat hij niet een-twee-drie zou gaan winnen, dat wisten we wel", zei ploegleider Grischa Niermann van LottoNL-Jumbo. ,,Hij wordt weer op waarde geklopt. Hij heeft hier in de Giro de fout gemaakt door meestal te lang te wachten en nu is hij als eerste aangegaan. Dat heeft hij goed gedaan. Viviani is gewoon beter. Maar we geloven in Danny en het was weer een mooie kans.''