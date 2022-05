Vluchters kilometer voor finish ingerekend, Arnaud Démare wint derde etappe in deze Giro

Arnaud Démare heeft de dertiende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. Het was de hele dag een strijd tussen de kopgroep en het peloton. Uiteindelijk wist het peloton 500 meter voor het de streep de kopgroep, met onder andere Pascal Eenkhoorn en Julius van den Berg, in te rekenen. Phil Bauhaus werd tweede en Mark Cavendish derde. Romain Bardet moest de Giro verrassend verlaten. De Fransman is ziek.

De etappe begon precies zoals men verwacht had. Vijf renners vormden een kopgroep en die kreeg de ruimte van het peloton. Julius van den Berg en Pascal Eenkhoorn kozen in gezelschap van Filipo Tagliani, Nicolas Prodhomme en Mirco Maestri het hazenpad en het peloton koersde er op de automatische piloot achteraan.

Op ruim 100 kilometer van de streep werd het peloton toch ineens opgeschrikt. Uit het niets verscheen in beeld dat Romain Bardet de koers verlaten had. In eerste instantie werd gedacht aan een vergissing, maar al snel bleek dat Bardet last had van maagklachten. De Fransman was gisteren tijdens de etappe ziek geworden en dat is in de nacht verergerd.

De kopman van Team DSM stond vierde in het algemeen klassement en werd als grote kanshebber gezien voor de roze trui in Verona. Voor de ploeg betekent dit waarschijnlijk dat Thymen Arensman nu naar voren geschoven wordt. Arensman is de beste geklasseerde Nederalnder op een elfde plek.

Na het afstappen van Bardet liet het peloton de kopgroep verder uitlopen en ging het verschil richting de zeven minuten. Pas laat leken de sprintersploegen door te hebben dat het gat wel erg groot geworden was en schoten ze in gang. De vijf vooraan draaiden echter goed rond, waardoor het verschil maar langzaam kleiner werd.

Dit leverde een bloedstollende slotfase op. Het peloton moest alles op alles zetten om de vluchters in te rekenen, maar de kopgroep toonde zich taai. Alles wees erop dat het een dubbeltje op zijn kant zou worden en de kopgroep leek het te kunnen halen. 500 meter voor de streep was het dan toch afgelopen voor de vluchters.

De sprintersploegen grepen de kopgroep en dus was het aan de sprinters. Hierin bleek Arnaud Démare voor de derde keer deze Giro de snelste. De Fransman stelt daarmee zijn paarse trui al een week voor het einde van de Giro zo goed als zeker.

In het klassement veranderde er, op de opgave van Bardet na, niets. Juan Pedro López mag morgen voor de tiende dag op rij in het roze starten. Morgen staat echter een rit op het programma waar de klassementsmannen wel eens verschillen zouden kunnen maken.

Pascal Eenkhoorn

Lang leek het erop dat Eenkhoorn het met zijn vluchters ging halen. Na afloop was de Nederlander van Jumbo-Visma licht teleurgesteld: „Het was een korte etappe, dus het enige dat we konden doen was de klim vol rijden. Daarna moesten we hard doorgaan. Toen waren we met vier over. Het is jammer dat we het niet gered hebben.”

Eenkhoorn dacht lange tijd dat de kopgroep het peloton achter zich zou houden: „Ik heb continu gedacht dat we het wel zouden redden. Je krijgt dan een spelletje, maar we hadden beter vol door kunnen gaan met z’n vieren. Dan heb je op het eind nog genoeg speling om met z’n vieren voor de ritzege te gaan.”

Eenkhoorn zat in de kopgroep met een goede bekende van hem: „Ik ken Julius van den Berg heel goed, hij is een vriend van mij. Op die stukken naar beneden en op het vlakke was hij ook een belangrijke motor, maar het was helaas net niet genoeg.”

© photo: Cor Vos

Giro-etappe 13. © Giro

