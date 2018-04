Volledig parkoers en alle etappes van de Giro d'Italia

Oproep: stuur uw herinnering aan de Giro-zege van Tom

27 december Als één man het sportjaar 2017 domineerde, is het wielrenner Tom Dumoulin. Hij werd in september wereldkampioen tijdrijden, maar hij wordt uiteraard voor altijd herinnerd om zijn unieke prestatie in mei. Als eerste Nederlander ooit won hij de Giro d’Italia, hij was daarmee ook de eerste Nederlander sinds 1980 (Joop Zoetemelk, Tour de France) die een grote ronde op zijn naam schreef.