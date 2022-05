Waar spraken Dumoulin en Van der Poel over? ‘Dat hij vrijdag het roze moest pakken en ik zaterdag’

,,Het was een saaie, langzame rit”, deed de Limburger zijn verhaal bij Eurosport. ,,Met als verwacht een heftige finale. Ik fietste steeds rond positie dertig, dat was prima. Het is mooi voor hem dat Mathieu hier het roze pakt.”



Al vroeg in de etappe zochten de twee Nederlandse toppers elkaar op. Waar het gesprek over ging? ,,Dat hij vrijdag het roze moest pakken en ik zaterdag, haha.”



Daarmee doelde Dumoulin op de tijdit over 9 kilometer van zaterdag, waarin hij als favoriet geldt. Bekijk hier alle starttijden.