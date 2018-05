Vrijdag begint de Giro in Jeruzalem, mét titelverdediger Tom Dumoulin. Wij tellen af, aan de hand van een aantal opmerkelijke of interessante uitspraken uit de carrière van Nederlands succesvolste klassementsrenner van het moment.

Door Lisette van der Geest

28 mei was een historische dag. Voor Tom Dumoulin. Voor Team Sunweb en voor het Nederlandse wielrennen. Op 28 mei werd veelvuldig gejuicht, maar in eerste instantie niet door Dumoulin. Hij keek boos naar beelden van concurrenten Nairo Quintana, Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot op een televisiescherm in een zwarte, naar zijn zin veel te warme, tent. Dumoulins afsluitende tijdrit was net afgelopen, zijn gezicht bezweet.

Eerst het hoofd schuin, de donkere wenkbrauwen gefronst. Vervolgens de mond open, armen gespreid, verbijstering op zijn gezicht. Zwarte natte handdoek kort langs zijn inmiddels woedende gezicht. ,,Wat juichen jullie nou allemaal? Godverdomme.”

Volledig scherm Tom Dumoulin weet als eerste Nederlander ooit de Giro te winnen. © ANP

Later lacht hij erom als hij de beelden terugziet. Een beetje beschaamd. ,,Ja, ik was echt effe… heel erg gespannen.” Niets zo eng als te vroeg juichen. Zeker wanneer de marges klein zijn. Te klein naar de zin van de machteloos afwachtende Dumoulin. Niet lang daarna staat het ongeloof weer op zijn gezicht. Maar dan vermengd met vreugde, Dumoulins armen gaan in de lucht. Hij heeft de Giro gewonnen. Hij juicht.

Volledig scherm © photo: Cor Vos