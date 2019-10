Wéér een parkoers dat Dumoulin op het lijf geschreven is

Door Daan Hakkenberg



Alsof de keuze voor Tom Dumoulin niet al moeilijk genoeg is. Drie etappes tegen de klok van bij elkaar bijna 60 kilometer maken de Giro aantrekkelijk. Maar de Italiaanse slotakte, een tijdrit van ruim 16 kilometer met finish op het Piazza Duomo, moet bij de 28-jarige Nederlander wel heel veel warme gevoelens oproepen. Hier stond hij op 28 mei 2017 voor de kathedraal in zijn roze trui met zijn ploeggenoten te hossen op de tonen van Van Halens Jump.



Dumoulin heeft zijn liefde voor Italië en de Giro nooit onder stoelen of banken gestoken. Zijn unieke zege in 2017 en zijn tweede plek achter Chris Froome een jaar later waren daarvan een bezegeling, maar dit jaar sloeg de hartstocht om in horror. Dumoulin verkoos de Giro als hoofddoel boven de Tour, maar een crash in etappe 4 naar Frascati was de opmaat voor een rampseizoen dat volledig in het teken stond van een slepende knieblessure. Het mondde uit in zijn veelbesproken overgang van Sunweb naar Jumbo-Visma.