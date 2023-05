Weg uit vertrouwde omgeving van Jumbo-Visma bloeit David Dekker op: ‘Ben mezelf voorbij gehold’

met video Giro d’Italia | Eerste test voor klasse­ments­ren­ners: slotklim van bijna tien kilometer

De vierde etappe van de Giro d’Italia is de eerste test voor de klassementsrenners. De finish ligt aan het meer van Laceno, vlak na een beklimming van bijna tien kilometer. Eerder in de etappe moeten nog twee bergen van de tweede categorie bedwongen worden. Wie toont zich de sterkste? De officiële start is om 12.45 uur, vanaf dat moment blijf je in dit artikel via een livewidget op de hoogte van het koersverloop en in ons liveblog volg je de belangrijkste ontwikkelingen.