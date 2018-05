Yates tevreden met 'alleen' roze: 'Chaves verdiende de zege'

Het was een gewaagde versnelling van Yates. De Brit reed op de flanken van de vulkaan Etna het gaatje naar de koploper dicht en dat was zijn Colombiaanse ploeggenoot Esteban Chaves. Zo sloeg Mitchelton-Scott een prachtige dubbelslag: Chaves de dagzege, Yates het roze.



,,Esteban had de hele dag op kop gereden, dus hij mocht de rit winnen als mijn voorsprong groot genoeg zou zijn om de roze trui te pakken. Dat was het geval. Bovendien verdiende Esteban meer dan ik de etappewinst'', glunderde de Brit. In de slotkilometer reed hij de overige favorieten, onder wie Tom Dumoulin en Chris Froome, op 26 seconden achterstand; ruim voldoende om de Limburgse titelverdediger te passeren in het algemeen klassement én de roze leiderstrui van de geloste Australiër Rohan Dennis te pakken.