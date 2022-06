12 waterstofbommen onder Twents kerkdorp: hoe serieus moeten we dat nemen?

beschouwingWaar gaat staatssecretaris Hans Vijlbrief het maandag in Haaksbergen over hebben? Over de zoutwinning, waarvan hij eerder zei dat het bijzaak is? Of over de opslag van waterstof, in de zoutholtes die daarbij ontstaan? Mogelijk doet hij dat laatste af als een misverstand. Maar toch...