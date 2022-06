45.000 euro coronageld om toeristen naar Haaksbergen te lokken

Met video Fietser (82) overleden na aanrijding op ‘gevaar­lijk­ste kruispunt’ van Haaksber­gen: ‘Pas die voorrangs­si­tu­a­tie aan!’

HAAKSBERGEN - Een 82-jarige man is woensdag overleden na een ernstige aanrijding in het centrum van Haaksbergen. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis in Enschede gebracht, maar is uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden.

