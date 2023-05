Aantal winkels in Haaksbergen vorig jaar licht toegenomen

Een dag op pad met stichting Vier het Leven, die Frieda (95) en honderden Twentse ouderen naar het theater brengt

Als het maar enigszins kan, gaat ze mee. Op pad met de stichting Vier het Leven naar een schouwburg of museum: voor Frieda Muts-Snel uit Enschede (94) en honderden andere Twentse ouderen is het nog het enige uitje dat ze hebben. Zaterdag was ze voor de 125e keer van de partij. In de bus naar Apeldoorn voor Les Misérables. „Hier kan ik weer weken mee vooruit.”