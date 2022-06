Actievoerders bouwen 'wellpad' na op plek waar Nobian bij St Isidorushoeve naar zout wil boren: 'Laat De Hoeve niet zakken!’

Waar zwarte schermen bij een plaats-delict een plek afschermen van nieuwsgierige blikken, word je hier juist uitgenodigd tot gluren. Tussen de zwarte schermen zitten panelen met gaas. „Zestig bij tachtig meter hebben we uitgezet. Zo kun je je beter een voorstelling maken van hoe het hier met installaties voor de zoutwinning wordt ingericht, als Nobian zijn zin krijgt”, wijst Epi Winkelhuis. „Deze containerstapeling van 5 bij 5 bij 5 meter is hoe het pomphuis zal ogen. Echt industrieel.”

De actie vindt plaats ter voorbereiding op het bezoek van staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw aan Sint Isidorushoeve, op maandag 20 juni. ‘Laat De Hoeve Niet Zakken’ is fel tegen de zoutwinning rond St. Isidorushoeve. Twaalf plekken rond het dorp zijn in beeld om er naar zout te boren. Door vervolgens waterstofgas in de cavernes op te slaan, zou bodemdaling voorkomen worden, is het idee.

Nieuwbouwwijkje ‘opgesloten’

Lokaal CDA-raadslid Frans Winkelhuis wijst op het nieuwbouwwijkje in de hoek tussen de Goorsestraat en de Beckumerweg. „Dat wordt aan twee kanten ingesloten door zoutwinlocaties. Daarmee zit het dorp in één klap op slot qua verdere uitbreidingsmogelijkheden. Nog afgezien van het uitzicht. Ook verderop aan de Beckumerweg kun je het dan vergeten. Ik woon daar, waar ooit de velden van Hoeve Vooruit waren. Maar ook daar is een caverne gepland.”

Volledig scherm De nagebouwde 'wellpad' pal naast het nieuwbouwwijkje aan de rand van de dorpskern. © Peter Zandee

„Maar vervolgens is natuurlijk verzakking van de ondergrond waar we vooral bang voor zijn”, zegt Epi Winkelhuis. „We kennen allemaal de problematiek in Groningen als gevolg van de gaswinning. En dichter bij huis langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Hier kan het nog anders: maak hier niet dezelfde fouten! Dat is wat we staatssecretaris Vijlbrief willen meegeven. En waarover we - op een apart moment - ook met Staatstoezicht Op De Mijnen, SODM, in gesprek willen.”

Ook van de bodemdalingen in Twente boven cavernes bij onder meer Rossum en Oldenzaal moet worden geleerd, wat de Hoevenaren betreft. Zij zijn niet bij voorbaat gerustgesteld door Nobians plannen voor een garantiefonds, zoals eerder deze maand gemeld. „De rapporten op basis waarvan is geoordeeld dat zoutwinning hier veilig kan, zijn gebaseerd op aannames”, zegt Epi Winkelhuis.

Aardgasleiding en RWZI

Volledig scherm Pal naast de winlocatie waar de wellpad wordt nagebootst loopt een belangrijke aardgasleiding. Even verderop kruist die twee andere locaties die Nobian op het oog heeft. © Peter Zandee

Nog een factor in de orde van ‘vragen om moeilijkheden’ is wat de Hoevenaren betreft een aardgasleiding van de Gasunie. Die loopt op zo'n honderd meter van de demonstratie-locatie waar nu een ‘wellpad’ is uitgezet. Maar even verderop komen de plekken waaronder cavernes zullen ontstaan, dichterbij.

„Niet voor niets wordt scherp op die gasleiding gelet”, weet Winkelhuis. „Als we deze actie hiernaast zouden uitvoeren, dan hadden ze binnen het uur naast ons gestaan. Helikopters volgen het tracé van de aardgasleidingen ter controle, maar ook per satelliet worden die leidingen steeds gecheckt.”

Wat verder in noordelijke richting is ook de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Haaksbergen van Waterschap Vechtstromen gesitueerd. „Nog zo'n factor in het geheel”, zegt Ben Wielens over de RWZI. „Aan twee kanten daarvan komen ook cavernes als het aan Nobian ligt. Wat doet die enorme bak als je te maken krijgt met bodemdaling?”

Volledig scherm Bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Haaksbergen van Waterschap Vechtstromen wordt het grondwater gemonitord. De Hoevenaren zijn bang dat zoutwinning onder de RWZI ook voor extra risico's zorgt. © Peter Zandee

Volledig scherm Met gestapelde containers is op 5 x 5 x 5 meter het formaat van het 'pomphuis' op de winlocatie nagebootst. © Peter Zandee