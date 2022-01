Ajax-trainer Erik ten Hag kijkt voortaan mee bij Bon Boys in Haaksbergen, vanaf de muur: ‘We zijn ontzettend trots op hem’

Oproep natuurorga­ni­sa­tie: ‘Maak een vuist tegen de Noordtak door Haaksber­gen’

HAAKSBERGEN – Waar in de Achterhoek een luid protest hoorbaar is tegen de aanleg van de Noordtak, blijft het in Haaksbergen en Haaksbergen oorverdovend stil. Het baart Maarten jan Leppink van natuurorganisatie De Groene Waaier ernstige zorgen. „Een goederenspoor dwars door ons landschap en onze natuur is een aanslag op de leefbaarheid in onze gemeente.”

22 januari