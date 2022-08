Al wandelend allerlei weetjes en verhalen ophalen over het Haaksbergerveen, dat doe je met QR-codes en je smartphone

Eerste asielzoe­kers gearri­veerd in Haaksber­gen, opvang mannen in apart pand

HAAKSBERGEN - Een moeder met drie kinderen en een alleenstaande vrouw zijn als eerste asielzoekers gearriveerd in de crisisnoodopvang in Haaksbergen. Op korte termijn worden nog maximaal tien vluchtelingen verwacht. Alleenstaande mannen worden apart van vrouwen en kinderen opgevangen.

22 juli