Alerte buurman jaagt ‘plaatselijke boefjes’ weg in Haaksbergen, politie vraagt om camerabeelden

Als de alerte buurman aankomt bij de tuin van de buren, ziet hij een man wegfietsen met een soort handkar in de richting van de Hengelosestraat. Hij weet een vrouw - die eerst nog veinst onder invloed te zijn - vast te pakken. Wanneer de moeder van de man (die ondertussen ook aanwezig was) roepend vraagt of ze de politie moet bellen, weet de vrouw te ontsnappen door haar jas uit te trekken.

Moutainbike

Terwijl de vrouw weet te ontsnappen, ziet de buurman ook nog een tweede man wegfietsen op een mountainbike. Het gaat om een fiets van het merk Merida, type Big 9 en in de kleuren fel groen met zwart. Deze man heeft kort blond haar en was, net als zijn ‘collega's’ volledig in het zwart gekleed. De vrouw was blank, had blond haar in een staart, een gezet postuur en droeg een rugzak.