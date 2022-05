Atletiekclub heeft geen team in Roparun, wel feestje in Haaksbergen voor de renners

Bij AVH lopen zaterdag 4 juni de hele middag Roparunners een rondje van 400 meter over de atletiekbaan. Het is de eerste doorkomst van deelnemers aan de Roparun 2022. De editie van dit jaar vertrekt vanaf Vliegveld Twente en dat was voor het Haaksbergse team aanleiding om een lijntje met de organisatie leggen, meldt teamcaptain Linda ter Woerds. „De route liep langs Haaksbergen over de oude N18 en we hebben een alternatief voorgelegd door het buitengebied via Boekelo over het Scholtenhagen. Daar zijn we bij AVH een kleine 30 kilometer na de start in Enschede de eerste doorkomst op de route naar eindpunt Rotterdam.”

Parijs en Hamburg

De Roparun is een estafetteloop waarmee geld wordt ingezameld voor de palliatieve zorg. Tien jaar was een Haaksbergse ploeg van de partij, voor het laatst afgelopen jaar met een route vanuit Landgraaf naar de Coolsingel. Ter Woerds: „We hebben met teams meegedaan vanuit Parijs en later met Hamburg als startlocatie. De editie van 2019 is geschrapt wegens corona en die van vorig jaar is om die reden binnen de landsgrenzen gehouden met beginpunt in het Limburgse Landgraaf. De start vanaf Vliegveld Twente heeft daar ook mee te maken. Er zal ooit wel weer een route vanuit het buitenland beginnen.”

Feestje

De eerste zaterdag van juni zijn er tussen 13.00 en 21.00 uur tal van activiteiten op en rond de baan van AVH als er tussendoor steeds een team van een loper en een begeleidende fietser de baan passeert. „We maken er een feestje van dat we ophangen aan het 50-jarige bestaan van de vereniging.” Iedereen is welkom. Op dezelfde moment verzamelen zich overigens ook de motoren van Rijden voor Geluk van de wensambulance op het Scholtenhagen. „Reden genoeg om een kijkje bij beide evenementen te komen nemen”, verzekert Linda ter Woerds. Keert AVH ooit met een eigen ploeg terug in de Roparun? „Daar is voorlopig nog geen sprake van, maar je moet het ook niet uitsluiten.”