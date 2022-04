Auto's botsen op oude N18, één inzittende door brandweer uit voertuig geknipt

Kwekerij met 300 planten ontdekt in Haaksber­gen, bewoner van huis gearres­teerd

HAAKSBERGEN - In een woning aan de Julianastraat in Haaksbergen heeft de politie donderdag een hennepkwekerij met driehonderd planten aangetroffen. De bewoner van het pand is gearresteerd en overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne.

25 maart