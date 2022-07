Auto vliegt in brand op Eibergsestraat in Haaksbergen: voertuig brandt volledig uit

In Buurse klinkt het stille boerenpro­test in dialect à la Loesje: ‘Angst is vuur efkes. Spiet voor altied’

BUURSE - Wie zich dezer dagen door de Buurser dreven begeeft, komt ze tegen: creatieve teksten op houten borden en spandoeken van boeren die het stikstofbeleid van de overheid verafschuwen. In plaats van er met gestrekt been in te gaan, lijken zij het over een sentimentele boeg te gooien.

19 juli