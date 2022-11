Ayfer Koc spreekt bij herdenking Kristallnacht: ‘Haat en discriminatie nemen weer toe, het is zorgwekkend’

ENSCHEDE/HAAKSBERGEN - In de synagoge in Haaksbergen wordt deze woensdag de Kristallnacht herdacht, nu ruim tachtig jaar geleden. We hebben er niets van geleerd, is de treurige conclusie. „We zien weer toenemende haat en discriminatie”, zegt Ayfer Koc. Oud-raadslid Koc is uitgenodigd om te komen spreken bij de herdenking.

Meer dan zevenduizend winkels en bedrijven werden vernield. 1400 synagoges werden in brand gestoken, de brandweer had instructies om niet te blussen. Minstens honderd joden werden zonder meer vermoord, maar waarschijnlijk vielen er meer doden. De Duitse Kristallnacht, op 9 november 1938, is een dieptepunt in de menselijke geschiedenis en was de aftrap voor de Holocaust.

Zorgwekkende ontwikkeling

Vandaag worden de gebeurtenissen herdacht, onder meer in de synagoge in Haaksbergen. Spreker is Ayfer Koc, voormalig CDA-raadslid in Enschede. Zij voelt zich vereerd door de uitnodiging en heeft zeker een boodschap. „Ik zet me al tijden in tegen discriminatie en antisemitisme. We zien hoe haat en discriminatie weer toenemen, hoe steeds meer mensen anti-overheid worden. Sociale media hebben een opruiende werking, ze verergeren alleen maar. Je ziet het in Amerika, maar hier ook, en in de rest van de wereld. Het is een zorgwekkende ontwikkeling.”

Tot hier en niet verder

Koc voelt verwantschap met de joodse gemeenschap, zegt ze. Koc, zelf Syrisch-orthodox, vluchtte als kind met haar ouders naar Nederland. In de Turkse stad waar ze geboren werd, was het gezin niet veilig. „Ja, ik voel een verbondenheid. Wij hebben een gemeenschappelijke historie, behoren beide tot een minderheidsgroep. Wij kennen ook een diaspora, zijn vervolgd, vermoord en gediscrimineerd.” Er is een tegengeluid nodig, zegt ze. „We moeten een streep trekken: tot hier en niet verder. Ook de media.”

Volledig scherm Ayfer Koc. © Cees Elzenga / hetoog.nl

De herdenking in de synagoge aan de Ruisschenborgh 1 in Haaksbergen is woensdagavond om 21.00 uur. Er is een dienst en er wordt gebeden voor de slachtoffers. Aansluitend houdt Ayfer Koc haar toespraak.