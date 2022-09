BBB-politica Caroline van der Plas naar Kolderhoeve Party

Wekenlang sleutelen voor 10 seconden pret: Buurser duo krijgt handen op elkaar met beestach­tig zwarte krachtpat­ser

BUURSE - Tractorpulling, heet het deftig en ze kijken er in Buurse ieder jaar weer reikhalzend naar uit. Het is dan ook geen half werk wat het publiek langs de pullingbaan op het feestterrein krijgt voorgeschoteld. Over zwarte rookwolken en knetterende knalpijpen...

21 augustus