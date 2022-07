Bejaard echtpaar werd jarenlang door verdachte (67) door Nederland gesleept en sliep zonder te betalen in Twentse hotels

De zaak kwam aan het rollen toen hoteleigenaren het welletjes vonden, vertelde de officier van justitie op de pro-formazitting in de Almelose rechtbank. Het oude echtpaar sliep in hotels in Ootmarsum, Holten en Haaksbergen maar betaalden hun rekeningen niet. De eigenaren deden aangifte van oplichting.

Getuigenbeschermingsprogramma

Bij de politie vertelden de man en vrouw uit de Randstad dat justitie voor hen betaalde. Zij zaten immers in een getuigenbeschermingsprogramma en vanwege hun veiligheid hadden ze alleen contact met de 67-jarige J. S. Hij werkte bij justitie en zorgde voor ze, dachten ze.

Want de werkelijkheid ligt anders. De officier van justitie vertelde dat hun onderzoek begint in 2017 ‘om het behapbaar te houden’. Toen had het stel hun huis verkocht, vermoedelijk onder druk van de verdachte. Daarna zijn ze 4,5 jaar lang door het land gesleept. Volgens de officier heeft de 67-jarige alles verzonnen, het echtpaar geïsoleerd, afhankelijk gemaakt en uitgebuit.

In de tang

Officieel luidt de aanklacht mensenhandel en oplichting. Het oude echtpaar was al die tijd beroofd van hun vrijheid en zelfbeschikkingsrecht, zei de aanklager, de 67-jarige had hen ‘in de tang’. Hoe het verhaal precies in elkaar steekt is nog onduidelijk, de officier liet weten dat het onderzoek nog in volle gang is.

Zelf hadden de verdachte en zijn advocaat niet de moeite genomen om naar de rechtbank te komen. De slachtoffers waren er wel. De man duwde zijn vrouw in een rolstoel de zittingszaal in. 11 oktober mogen zij weer naar de rechtbank, voor een volgende pro-formazitting.