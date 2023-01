Bezwaarmakende buren vangen bot: café De Biester mag biertje tappen

Met z’n twaalven klommen ze in de pen uit angst dat café De Biester, dat nieuw leven is ingeblazen door Robert en Bianca Overbeek, een feestcafé zou worden. Omwonenden hebben grote zorgen over de overlast die zij mogelijk gaan ervaren. De vorig jaar juni afgegeven vergunning moet van tafel. Maar dat gaat, op advies van de commissie bezwaarschriften, niet gebeuren.

Het bezwaar van de omwonenden voldoet aan alle wettelijke vereisten. En dat doet ook de horecavergunning die burgemeester Rob Welten juli vorig jaar heeft afgegeven. In het advies dat de commissie bezwaarschriften eind vorig jaar uitbracht staat dan ook dat er geen reden is de vergunning te weigeren. Burgemeester Rob Welten neemt dat advies over, zo besloot hij eerder deze maand.

Geen feestcafé

Exploitant Overbeek meldde eerder in deze krant dat het café door de regel eens in de veertien dagen is geopend voor een vrijdagmiddagborrel met uitloop naar de avond. Een feestje vieren bij De Biester behoort volgens hem ook tot de mogelijkheden. Van een feestcafé, zoals omwonenden vreesden, is nooit sprake geweest. „We houden echt rekening met de buurt”, zei Overbeek daar toen over.

De horecagelegenheid aan de Enschedesestraat is een aantal omwonenden al jaren een doorn in het oog. Zo is in 2018 bezwaar gemaakt tegen de horecavergunning voor het toenmalige Bianca’s Eetcafé. Dat protest is toen ook van tafel geveegd.