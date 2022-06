Bij Bon Boys begint het idee van de eerste klasse langzaam te kriebelen: ‘Het leeft wel binnen de club’

Het slotakkoord was fraai. Met een ferme pegel bepaalde Bon Boys-spits Jeffrey Zijlstra de eindstand tegen DVC’26 op 3-0. De treffer was het uitroepteken achter een klinkende zege. Het was ook een doelpunt dat, ondanks de schoonheid, als overbodig beschouwd kon worden. Na 54 minuten spelen tekende Martijn Richters immers voor de 2-0 en was het duel in Haaksbergen van alle spanning ontdaan.