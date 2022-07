Boeren beëindigen blokkade in Haaksbergen. Maar zinspelen op nieuwe acties

nieuwsupdate Waterstof in je ‘achtertuin’, hoe gevaarlijk is dat eigenlijk? En gelukkig gaat er ook wel eens iets goed in Haaksber­gen

HAAKSBERGEN - Zout eruit, waterstof erin. Was Hans Vijlbrief de weg even kwijt toen hij zei dat zoutwinning in Haaksbergen slechts bijzaak is? Moedwil of misverstand? Dat wordt spannend, maandag, wanneer de staatssecretaris op visite komt in het hol van de leeuw.

18 juni