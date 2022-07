Boeren blokkeren distributiecentrum Plus in Haaksbergen; bedrijf vraagt om gesprek

Rond 12.15 deed het bedrijf een poging om in gesprek te komen met de boeren, met het doel de blokkade te beëindigen. Een groepje van ongeveer zes boeren gaan in het begin van de middag het gesprek aan, maar geven bij voorbaat aan de actie niet te willen beëindigen. „Als we nu al toegeven, dan hebben we niets bereikt”, zegt één van hen.

Volledig scherm HAAKSBERGEN - Protest bij Plus/Coop distributiecentrum Haaksbergen. - Wouter de Wilde © Wouter de Wilde | WDW Foto's

De sfeer is gemoedelijk. De leiding van het distributiecentrum bracht meerdere keren koffie en koek van de demonstrerende boeren. De politie is met één auto aanwezig.

Volledig scherm Medewerkster distributiecentrum brengt koffie en koekjes © Lucien Baard

Jürgen ten Elshof, veehouder in Haaksbergen die als woordvoerder optreedt: „Het liefst blijven we hier drie dagen staan. Of dat haalbaar is, dat moeten we maar zien. Het plan is nu dat we elkaar hier aflossen. Mensen die nu op de boerderij aan het werk zijn komen later deze kant op, zodat de mensen hier naar huis kunnen. Want daar moet ook werk worden gedaan. Het liefst staan we hier helemaal niet, maar er moet echt een statement worden gemaakt.”

Niet het eerlijke verhaal

De onvrede is groot over het beleid in Den Haag. „Het eerlijke verhaal wordt niet verteld. Ik zit met mijn bedrijf tegen het Haaksbergse veen. Mij wordt met mijn 220 koeien de duimschroeven aangedraaid, maar aan de andere kant van het veen, in Duitsland worden nieuwe stallen gebouwd”, vertelt Joost Onland met veel emotie. „Wat niet wordt verteld, is dat uit onderzoek blijkt dat in dit natuurgebied 52 procent van de depositie afkomstig is uit Duitsland. Als de Nederlandse boer weg is, dan is er nog steeds te veel stikstof.”