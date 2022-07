Boeren blokkeren distributiecentrum Plus in Haaksbergen

Jürgen ten Elshof, veehouder in Haaksbergen die als woordvoerder optreedt: „Het liefst blijven we hier drie dagen staan. Of dat haalbaar is, dat moeten we maar zien. Het plan is nu dat we elkaar hier aflossen. Mensen die nu op de boerderij aan het werk zijn komen later deze kant op, zodat de mensen hier naar huis kunnen. Want daar moet ook werk worden gedaan. Het liefst staan we hier helemaal niet, maar er moet echt een statement worden gemaakt.”