Boeren die een legertank kopen om distributiecentrum in Haaksbergen te blokkeren? ‘Fake news’

‘Boeren in de achterhoek hebben een tank gekocht om dc te blokkeren’, twitterde ene Henkjan afgelopen dinsdag. In die tweet ook een video waarin is te zien dat een tank van een trailer wordt geladen aan de Industriestraat in Haaksbergen. Aan diezelfde straat is ook het distributiecentrum van Plus gevestigd, dat toen nog werd geblokkeerd door boeren. De reacties onder de tweet lopen uiteen van ‘Wat een ongelooflijk domme actie zeg’ tot ‘Yesss, laat de opstand eindelijk beginnen’.