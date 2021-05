Bon Boys-voorzitter geeft hoop op wedstrijden nog niet op: ‘Als het mag, dan doen we het zelf’

Oorlogsboe­ken vliegen de winkel uit in Haaksber­gen: ‘Vooral ouderen kopen oorlogsboe­ken’

3 mei HAAKSBERGEN – Aan oorlogsfilms en oorlogsdocumentaires op televisie geen gebrek in de begindagen van mei. Ook wordt er op deze dagen meer over de oorlog gelezen. Eigenaar Arthur Bake van boekenwinkel Boek en Buro in Haaksbergen ziet meer oorlogsboeken over de toonbank gaan.