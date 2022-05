Bonje tussen aannemer en nutsbedrijven: opknapbeurt Molenstraat in Haaksbergen stilgelegd

HAAKSBERGEN - Lang is erop gewacht, de herinrichting van de Molenstraat. Vorige week is met die klus begonnen en net nu het eerste deel van de straat is opgebroken, is het werk stilgelegd. Er is bonje tussen de aannemer en de gezamenlijke nutsbedrijven.