Boodschappenkastje in Haaksbergen voor wie de touwtjes niet meer aan elkaar kan knopen

Zo wil Haakbergen een fitte en gezonde nieuwe generatie: Met een smartphone meten hoe behendig kinderen zijn

HAAKSBERGEN In Haaksbergen is een begin gemaakt met de MQ-scan voor basisschooljeugd. Via een app wordt de motorische vaardigheid van elke leerling gemeten. Gewoon in de gymles op een behendigheidsparcours. Basisschool Het Palet heeft de primeur.

20 juni