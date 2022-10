Boren naar zout in Haaksbergen en Sint Isidorushoeve? Niet als het aan de jeugd ligt: ‘Opzouten Nobian!’

De jeugd uit de Hoeve liet er tegenover Welten geen gras over groeien: chemiereus Nobian is niet welkom in hun dorp. Die boodschap hadden basisschoolleerlingen uit het kerkdorp eerder dit jaar ook voor staatssecretaris Hans Vijlbrief, die op werkbezoek was in de Hoeve. Want zoutboringen in hun dorp? Daar zitten de kinderen, die zich zorgen maken om hun toekomst en de natuur, duidelijk niet op te wachten. ‘Opzouten Nobian!’