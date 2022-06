Alle boeren het gebied uit en toch nog teveel stikstof overhouden - de bewering gecheckt

ROC van Twen­te-stu­dent Gert blinkt uit met meubelont­werp en uitvoering en kan (verder) aan het werk bij Stooff

HENGELO/EIBERGEN/HAAKSBERGEN - Gert Abbink uit Haaksbergen heeft vrijdag bij de opening van de tentoonstelling Ontwerp en Vakmanschap bij het ROC van Twente een tweede prijs in ontvangst genomen. Hij scoorde in de categorie ondernemend meubelmaker. Bij Stooff Interior Projects in Eibergen waar hij zijn praktijkstage liep, wordt hij als ‘echte’ collega binnengehaald.

