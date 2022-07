In Buurse klinkt het stille boerenprotest in dialect à la Loesje: ‘Angst is vuur efkes. Spiet voor altied’

Twee jaar opgespaar­de voorraad te koop bij rommel­markt in De Hoeve: ‘De opslag puilde uit’

ST.-ISIDORUSHOEVE - Koopjesjagers kunnen zich zaterdag weer uitleven op de traditioneel grote rommelmarkt in St. Isidorushoeve. Er is voor twee jaar aan voorraad. „De opslag puilde uit, de keuze is reuze.”

