Bram Tankink heeft na drie meiden eindelijk een zoon: David

Is de nieuwe N18 echt sneller?

3 mei ENSCHEDE/GROENLO - Het was een soort feestdag voor forenzen in deze regio: woensdag is de N18 na jaren van debatteren, voorbereidingen en bouwwerkzaamheden eindelijk open gegaan voor verkeer. Ook verslaggever Fardau Wagenaar kan na al die frustraties over de oude Twenteroute haar geluk niet op. Maar is de verkeersdoorstroming op de nieuwe N18 wel écht beter? En brengt de route haar sneller van A naar B? Bekijk bovenstaande video voor haar eerste oordeel.