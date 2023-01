Bruidsreportages in Buurserzand gaan geld kosten

HAAKSBERGEN - Een professionele bruidsreportage in het Buurserzand is vanaf maart niet meer gratis. Natuurmonumenten vraagt er 50 euro per dagdeel voor. En je moet reserveren. Wie dat niet doet, wordt eruit gezet. Met een boete op zak.

Volgens Natuurmonumenten lopen er steeds vaker bruiloftsgroepen door het kwetsbare heide- en vennengebied. Dat veroorzaakt veel onrust en daarom zijn volgens de natuurbeheerder maatregelen nodig.

Een trouwgezelschap mag uit maximaal twaalf personen bestaan, inclusief de fotograaf en het bruidspaar. Het bruidspaar kan een ochtend of een middag reserveren. Er wordt een bruidspaar per dagdeel toegelaten in het populaire natuurgebied. Eenmaal gereserveerd blijft gereserveerd, ruilen kan niet. En als het regent? Ook dan staat de afspraak, is ruilen niet mogelijk en krijg je je geld niet terug.

Veel voorwaarden

Strooien met rijst, confetti of bloemblaadjes is hoe dan ook niet toegestaan, ook niet als het achteraf wordt opgeruimd. Bijkomende regels zijn onder meer dat iedereen op de paden moet blijven, dat drones niet zijn toegestaan en vuurwerk en fakkels evenmin. Het geld dat Natuurmonumenten hiermee binnenkrijgt is bedoeld voor natuurbeheer van het Buurserzand.

Het kan veel duurder

Natuurmonumenten volgt Staatsbosbeheer die op sommige zeer populaire locaties al langer geld vraagt voor het het maken van bruidsfoto’s en -video’s. Vergeleken met Kasteel Groeneveld in Baarn is het Buurserzand goedkoop. Foto’s of een video binnen de grachten van het kasteelpark in Baarn en in de zalen kost maar liefst 275 euro per uur.