Burgemeester Rob Welten waagde zich tussen de boerenstrijders: ‘Ik heb begrip voor hun emoties’

IN BEELD Twents boerenpro­test in beeld: van blokkades bij Plus en Twence tot een afterparty bij Lemselo

Boze boeren gingen maandag en dinsdag de straat op om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Twente blokkeerden boeren een distributiecentrum en snelwegen. Het plan was om de protesten langer door te zetten deze week. Dat gebeurde niet. De protesten werden afgesloten met een afterparty in een weiland in Lemselo.

6 juli