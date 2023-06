Buurse hoort op windsafari hoe de turbines malen en zoemen

Minister Dijkgraafs plannen zaaien onrust bij Universi­teit Twente

De Universiteit Twente maakt zich zorgen over de plannen van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf om Engelstalig onderwijs in te perken. De vraag is niet of, maar hoe ingrijpend de consequenties gaan zijn. „Het is de minister menens. Er gaat iets veranderen.”