Buurser boeren delen 500 knapzakken uit op de camping: ‘Eindelijk een vriendelijk boerenprotest’

In twee dagen tijd worden honderden knapzakken uitgedeeld. „Het gaat om de boodschap dat de boer er niet alleen voor de melk, de kaas en de boter is, maar dat er veel meer wordt geproduceerd met melk”, zegt Joan Leppink, één van de initiatiefnemers. „De producten in deze knapzak bevatten het melkbestanddeel lactose. Het is lang niet bij iedereen bekend dat er zelfs melk nodig is voor het maken van en tube tandpasta. De boer wordt meestal met boter, kaas en melk geassocieerd. Maar het gaat verder en dat willen we met deze actie op een vriendelijke manier duidelijk maken.”