Buurt verzet zich, maar eigenaren willen café in Haaksbergen toch echt nieuw leven inblazen: ‘De Biester gaat gewoon open’

Robert Overbeek en zijn vrouw Bianca besloten begin dit jaar café De Biester nieuw leven in te blazen. Het stel was enthousiast, maar loopt tegen grimmig verzet aan. De vergunning voor heropening stuit op negen bezwaren uit de buurt.



Bovendien blijken de plannen niet helemaal te stroken met wat er is toegestaan. Heropening kan alleen als horecagelegenheid in de A-categorie. „Dan kun je dus bijna niks beginnen. Het gaat over sluitingstijden, het terras heel vroeg dicht, beperkingen ten aanzien van muziek, parkeergelegenheid is een issue en ga zo maar door.”