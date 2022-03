Carnaval in de kerk in Haaksbergen: Lourdeskerk is drie dagen de zevende hemel voor feestvierders

CDA houdt regie in Haaksber­gen en kan verder met huidige coalitie: ‘Dat hebben we verdiend’

HAAKSBERGEN - Met de verkiezingsuitslag in Haaksbergen mag het CDA opgelucht ademhalen. In meerdere gemeenten kreeg de partij flinke klappen, maar in Haaksbergen houdt de partij haar vijf zetels. Team DAP beschouwt zichzelf ook als winnaar, met een zetel meer dan de huidige twee.

18 maart