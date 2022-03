CDA opnieuw de grootste in Haaksbergen: ‘Dat hebben we verdiend’

HAAKSBERGEN - De stemmen zijn geteld en net als in 2018 is het CDA met vijf behaalde zetels de grootste partij in Haaksbergen. Die overwinning volgde op een nek-aan-nekrace met Nieuw Haaksbergen die vier zetels in de wacht sleept.

De 18-jarige Colin Koenderink is een blij man. Hij staat op plek 5 bij het CDA. Met voorlopig vijf zetels voor zijn partij, de definitieve uitslag met zetelverdeling wordt maandag bekend gemaakt, ligt een raadszetel voor hem in het verschiet. Daarmee is Koederink, die enkele dagen geleden zijn verjaardag vierde, het jongste raadslid in Haaksbergen ooit.

Het CDA komt als winnaar uit de bus na een nek-aan-nekrace met Nieuw Haaksbergen. De partij is na een aantal politieke verschuivingen in de afgelopen vier jaar, geen nieuwkomer in de raadszaal. Na de fusie met eenpitter GGH, had Nieuw Haaksbergen de afgelopen periode vijf zetels. Toch stond de naam van die partij dit jaar voor het eerst op het stembiljet en dat leverde vier zetels op, één minder dan de afgelopen tijd.

Zetel verloren

Een kleine kater voor lijsttrekker Wesley Uuldriks, die de tussentijdse uitslagen de hele avond nauwlettend in de gaten hield. „Als je daar steeds vijf zetels ziet staan, is de verwachting positief.” Maar bij de verdeling van de restzetels kwam Nieuw Haaksbergen er bekaaid af en eindigde uiteindelijk op vier zetels. Eén minder dan het CDA. Uuldriks: „Jammer, maar ik kan ermee leven.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm CDA-lijsttrekker Patrick ten Voorde, tweede van links, volgt met spanning de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Haaksbergen. © Wouter Borre

‘Knetterhard gewerkt’

Patrick ten Voorde van het CDA noemt de overwinning van zijn partij verdiend. „Wij hebben de afgelopen vier jaar met de fractie knetterhard gewerkt voor Haaksbergen. We hebben gezegd dat we de lokale politiek in verbinding willen brengen met de provinciale en landelijke politiek. Ik ben blij dat de Haaksbergse inwoner dat heeft gezien, gemerkt en gewaardeerd.”

Met de winst op zak, is het CDA opnieuw aan zet bij de coalitievorming. Volgens Ten Voorde is het te vroeg om daar nu al iets over te zeggen. „We gaan eerst de overwinning van vanavond vieren.” Eind deze week komen de kandidaat raadsleden bij elkaar om de uitslag te bespreken. „Dan zetten we ook het traject voor de coalitievorming uit. Als grootste partij nemen we daarbij het voortouw.”

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Haaksbergen

Volgens de einduitslag is de zetelverdeling in Haaksbergen als volgt: CDA 5, Nieuw Haaksbergen 4, Team DAP 3, VVD 3, D66 2, PvdA 2. Maandag volgt de definitieve uitslag met zetelverdeling.