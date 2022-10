Chagrijn in Hengelo, vreugde in Sint Isidorushoeve na nee tegen zoutboringen Haaksbergen

Wederom Dag van de Markt Haaksber­gen: ‘Zegt het voort!’

HAAKSBERGEN - „Boeren, burgers, buitenlui. Buursenaren, Hoevenaren en allen die de markt in Haaksbergen lief zijn: op woensdag 26 oktober is er weer reuring in het dorp.” Of men het wilde horen of niet, ‘dorpsomroeper’ Marinus Kroezen maakte het luidkeels duidelijk: de Dag van de Markt komt er weer aan.

12 oktober