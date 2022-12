Christianne Geerdes is nieuwe gezicht van bieb: ‘Haaksbergen heeft meer nodig dan alleen bibliotheekbus’

IJSCH Haaksber­gen klaar voor eerste marathon op natuurijs: ‘In één dag klein Thialf uit grond stampen’

HAAKSBERGEN - Als in Nederland de temperatuur daalt, stijgt in Haaksbergen de schaatskoorts: wordt de eerste marathon op natuurijs weer verreden in de Ster in Twente? „Als het de hele week blijft vriezen, kan dat zomaar het geval zijn.”

9 december